Caso Visibilia, Tajani: “Santanchè? Noi siamo garantisti”

(Adnkronos) – ''Noi siamo garantisti: finché una persona non è condannata in via definitiva, è innocente, come prevede la nostra Costituzione poi il resto sono scelte che deve fare la Santanchè''. Così il vicepremier Antonio Tajani parlando del caso Visibilia a un convegno di Fi sul lavoro nell'Auletta dei gruppi parlamentari. ''Al vertice di oggi a palazzo Chigi'' tra i leader del centrodestra ''non si è affatto parlato'' della vicenda, che riguarda la ministra Santanchè, assicura Tajani. ''Abbiamo tutti l'ufficio a palazzo Chigi, sia Salvini che io, oltre chiaramente al presidente del Consiglio", dice il segretario nazionale azzurro che aggiunge: ''Facciamo spesso il punto della situazione''. Piena fiducia in Santanchè? "Il ministro Santanchè è ministro, abbiamo votato la fiducia… Certo", risponde ai cronisti il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, uscendo da Palazzo Chigi insieme al collega Galeazzo Bignami, presidente dei deputati di Fratelli d'Italia. "Abbiamo parlato di concessioni autostradali", spiega Bignami a chi gli chiedeva il motivo della loro presenza a Palazzo Chigi. —[email protected] (Web Info)

