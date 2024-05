1 minuto di lettura

“Desidero ringraziare la Magistratura e le forze dell’ordine per aver dato seguito alle segnalazioni di Sap.Na., la nostra società in house che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nell’area metropolitana, in relazione a presunte anomalie nello smaltimento all’interno dell’impianto di Tufino. Anomalie che, se confermate, avrebbero recato danni economici e patrimoniali significativi al nostro Ente, che figurerebbe come parte lesa nella vicenda”. Così il Consigliere Metropolitano delegato all’Ambiente, Rosario Andreozzi, in ordine all’attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli – Gruppo Specializzato sul Traffico di Rifiuti, che ha portato all’emissione di misure cautelari nei confronti di 12 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, furto aggravato ai danni della Città Metropolitana di Napoli e corruzione.

“Rilevo, inoltre, che, grazie proprio a tali segnalazioni – ha concluso Andreozzi – si è riusciti a mettere fine in tempi rapidi a comportamenti presumibilmente lesivi nei confronti dell’Ente: l’auspicio è che, ora, si possa fare piena luce sui fatti contestati pervenendo, in tempi altrettanto rapidi, all’individuazione dei responsabili di eventuali condotte illecite e all’applicazione di tutte le misure previste dalla legge. Come Ente stiamo verificando, infine, la possibilità legale di costituirci parte civile, laddove le condizioni giuridiche lo consentiranno”.

