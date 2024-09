Caso Sangiuliano, ministro valuta esposto in Procura

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nella giornata di domani 6 settembre il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, avrà un incontro con i suoi legali per valutare la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica sul caso delle consulenze dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. La notizia che arriva dal ministero della Cultura arriva nelle ore successive alla pubblicazione sul sito del quotidiano 'La Stampa' dell'anticipazione dell'intervista all'imprenditrice campana realizzata dal vicedirettore Federico Monga. Intervista nella quale Boccia, alla domanda se il ministro secondo lei fosse sotto ricatto, ha risposto: "Esatto, io penso di sì". Se il ministro presenterà l'esposto, con ogni probabilità la procura convocherà Boccia affinchè faccia i nomi e i cognomi di coloro che secondo lei terrebbero sotto ricatto un ministro della Repubblica italiana. Intanto nessun vertice di governo sul caso Sangiuliano si è tenuto in serata. La smentita è arrivata dall'ufficio stampa di palazzo Chigi dopo che erano circolate notizie di un incontro tra la premier Giorgia Meloni e i leader delle forze di maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, per fare il punto sulla vicenda che ha coinvolto il ministro della Cultura. —[email protected] (Web Info)

