Caso Gergiev, Lavrov contro l’Italia: “E’ sotto influenza dei neonazisti ucraini”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Dopo l'attacco frontale della sua portavoce, anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha condannato l'annullamento del concerto in Italia del direttore d'orchestra russo Valerij Gergiev, definendolo una decisione 'scandalosa'. Gergiev avrebbe dovuto esibirsi a Caserta il 27 luglio con l'Orchestra Filarmonica Verdi di Salerno e i solisti del Teatro Mariinskij, ma il 21 luglio l'amministrazione della Reggia di Caserta ha annunciato che l'evento non si sarebbe tenuto. "Abbiamo sempre favorito eventi universali, sia sportivi che culturali (…) Di recente, l'Italia ha cancellato un concerto di Valerij Gergiev e dei solisti del Teatro Mariinskij. È scandaloso", ha dichiarato Lavrov al Forum Nazionale Educativo Giovanile Terra Scientia, a quanto riporta la Tass. "L'Italia, che un tempo era una culla della cultura, è caduta in larga parte sotto l'influenza dei neonazisti ucraini". La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che Mosca condanna fermamente i tentativi discriminatori di "cultura della cancellazione" da parte delle autorità italiane. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.