0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Roma, 14 mar. (Adnkronos) Flash mob silenzioso oggi a La Sapienza, nel dipartimento di Filosofia, da parte dei ragazzi del Coordinamento di Forza Italia Giovani Roma Capitale che, prima dell’inizio della lezione della professoressa Donatella Di Cesare, sono entrati in aula mostrando le immagini degli uomini uccisi dalle Brigate Rosse durante gli anni di piombo, dopo la bufera scoppiata a causa di un tweet postato sui social dalla professoressa in questione che ha ricordato con affetto la brigatista Barbara Balzerani. Le immagini che sono state mostrate dai ragazzi, accompagnati da uno striscione ‘Forza Italia Giovani Ricorda’, ritraevano precisamente Aldo Moro e gli uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino. I professori de La Sapienza, Vittorio Bachelet ed Ezio Tarantelli e l’ex sindaco di Firenze, Lando Conti. "Una protesta silenziosa e pacifica ma con un forte significato simbolico", si spiega in una nota. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it