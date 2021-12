Condividi

Caserta, XXV edizione del Progetto di Fede, Arte e Cultura dell’Ass. Barchetta il 23, 25, 26 Dicembre 2021 e il 02 Gennaio 2022.

CASERTA – Sono già ben cinque lustri quelli maturati dal Progetto di Fede, Arte e Cultura dell’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta” (#assbarchetta).

L’anniversario d’argento, la venticinquesima edizione del Progetto di Fede, Arte e Cultura continua la sua programmazione. La ricca programmazione riguarderà le giornate del 23, 25, 26 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022, e gli eventi saranno svolti nel rispetto delle normative e a tutela della salute pubblica. Particolare impegno in questo senso è mostrato dalla direzione artistica del Maestro Antonio Barchetta nella esecuzione di Concerti, Mostre e Visite Guidate. Si ricorda che queste iniziative del sodalizio di valorizzazione delle bellezze e dell’Arte sono patrocinate da istituzioni pubbliche come la Regione Campania, la Provincia di Caserta, la Provincia di Benevento, l’Amministrazione Comunale di Caserta, di Maddaloni e di Limatola ed altre come Enti di valorizzazione del tessuto storico e artistico locale come la Pro Loco di Maddaloni e altre istituzione come quelle scolastiche; il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni, Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” di Maddaloni, Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni, Liceo Statale “don Carlo Gnocchi” di Maddaloni e altre realtà come la Pro-Loco di Maddaloni, la Delegazione di Caserta del FAI Fondo Ambiente Italiano e la Delegazione UNAC di Maddaloni per il supporto nella gestione della sicurezza e coordinamento accessi agli eventi.

Per queste iniziative come per le precedenti sarà data visibilità attraverso il canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta” ( link ).

Andando nello specifico del programma va detto che le manifestazioni rientrano anche nei cartelloni delle iniziative delle relative amministrazioni comunali per le festività natalizie.

In particolare il giorno giovedì 23 dicembre 2021 alle ore 19.00, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Maddaloni si terrà il Concerto per soli, coro e orchestra, sotto la direzione del Maestro Antonio Barchetta dal titolo “Ave Formosissima” con la voce recitante e la presentazione di Luca Ugo Tramontano. Sarà presente il sindaco Andrea De Filippo, che come da tradizione porterà il saluto e gli auguri dell’Amministrazione Comunale maddalonese.

Segue l'appuntamento del giorno della Natività, sabato 25 dicembre 2021 allorquando alle ore 18.00 presso la parrocchia di San Biagio V. M. di Limatola, ci sarà la Messa Concerto "In Nativitate Domini" con la direzione del Maestro Antonio Barchetta. La Santa Messa sarà presieduta da Don Nicola Buffolano.

L’indomani, domenica 26 dicembre 2021 l’appuntamento è con un altro Concerto natalizio L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 26 dicembre 2021 presso la chiesa della SS. Annunziata di Maddaloni con il Concerto “Venite Adoremus” per soli, coro e orchestra con la direzione del Maestro Antonio Barchetta, mentre la presentazione e la voce recitante è affidata a Luca Ugo Tramontano.

Segue l’appuntamento del 2 gennaio 2022 alle ore 11.30 presso la chiesa San Pietro in Cattedra di Caserta con la Messa Concerto “Sorgi Amica Stella” per soli, coro e orchestra con la direzione del Maestro Antonio Barchetta. La Santa Messa sarà presieduta dal Parroco Don Gianmichele Marotta.

