0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un 25enne agli arresti domiciliari in seguito alla morte di Francesca Compagnone, deceduta per un colpo di fucile sparato durante un tragico gioco. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Capua (Caserta) hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Napoli, nei confronti di C.V., di origini moldave e residente a Riardo, ritenuto responsabile di omicidio aggravato avvenuto il 27 ottobre 2022 a Riardo. In quella circostanza, la 28enne vittima all'interno della propria abitazione venne colpita mortalmente al volto da un proiettile esploso dal fucile imbracciato dal 25enne. Il destinatario del provvedimento è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it