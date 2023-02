Caserta, Scuola: proseguono i lavori di riqualificazione alla “Giannone”. Sabato verra’ installata una gru per effettuare gli interventi.

Condividi

Prosegue l’attività di recupero architettonico e miglioramento strutturale della Scuola Media “Giannone”. Sabato 25 febbraio e domenica 26 sarà montata una gru all’esterno dell’edificio per effettuare gli interventi di riqualificazione della struttura. A tal proposito, è stata emanata un’ordinanza che prevede la chiusura al traffico veicolare di corso Giannone, nel tratto compreso tra via Sant’Antonio da Padova e la Scuola Media “Giannone”, dalle ore 5 alle ore 18 di sabato 25 febbraio e di domenica 26 febbraio. Si è preferito scegliere queste due date per evitare di compiere queste attività nei giorni feriali e quindi creare particolari problemi alla circolazione veicolare.

Il progetto di recupero architettonico e miglioramento strutturale della Scuola Media “Giannone” prevede un’attività che conserverà i caratteri e gli elementi dell’edificio storico e, allo stesso tempo, dedicherà massima attenzione alle esigenze normative in ambito di edilizia scolastica, di sicurezza e di miglioramento delle costruzioni in zona sismica.

Il cuore del progetto è il recupero del Chiostro cinquecentesco. Al piano terra la riapertura degli archi, che formavano il Chiostro, permetterà di avere una serie di ambienti disponibili, che potranno essere utilizzati dalla scuola per una molteplicità di funzioni, in primis attività di laboratorio. Inoltre, la tipologia degli spazi, la facilità d’accesso, la disposizione, l’illuminazione naturale permetteranno di fruire di questi luoghi anche per realizzare attività espositive o culturali di altro genere, organizzate dal Comune di Caserta o da altre realtà associative della città.

In definitiva, gli attuali stabili in cui si trova l’istituto scolastico saranno completamente ristrutturati, a partire dal restauro del Chiostro cinquecentesco e dei successivi ampliamenti ottocenteschi. È in programma, poi, anche la realizzazione di una nuova palestra.