Caserta: Proseguono le operazioni interforze di controllo straordinario contro la gestione e lo smaltimento illecito dei rifiuti

Esercito e Forze di Polizia costantemente impegnati nell’opera di contrasto e prevenzione dei reati ambientali.

Caserta, 21 novembre 2020. Militari dell’Esercito in concorso alle Forze dell’Ordine per l’Operazione “Terra dei Fuochi” hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali nel comune di Giugliano in Campania per la provincia di Napoli e nel comune di Maddaloni e San Marco Evangelista per la provincia di Caserta.

Sono state ispezionate 3 attività imprenditoriali, di cui una sequestrata; identificate 95 persone di cui 3 denunciate e 7 sanzionate; controllati 72 autoveicoli, di cui 3 sequestrati e 2 sanzionati; sequestrate circa 200 mq di aree e verbalizzate oltre 16mila euro di sanzioni, derivanti da reati di gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti di lavorazione.

In particolare ieri, nel comune di Giugliano in Campania, le operazioni hanno visto impiegati l’Esercito e le Forze dell’Ordine che, attraverso pattugliamenti e diversi posti di blocco sulle vie di accesso alle località in cui insistono alcuni siti attenzionati, sono riusciti a contrastare il pianificato e illecito abbandono di rifiuti.

In campo sono scesi 27 equipaggi per un totale di 63 unità interforze appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito, alla Polizia Metropolitana di Napoli e quella Provinciale di Caserta, ai Carabinieri Forestale, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alle Polizie Municipali di Giugliano in Campania, Marigliano e Maddaloni, supportati dall’ARPAC di Caserta e dell’Asl di Caserta.

