Caserta, prefettura in prima linea contro le intimidazioni ai giornalisti

Il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ha presieduto oggi una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti nella provincia di Caserta. Presente il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.

Secondo l’ultimo report diffuso dall’Osservatorio permanente costituito presso il Ministero dell’Interno per il monitoraggio del fenomeno, nel primo semestre 2023, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, è emerso un trend in diminuzione del 28% a livello nazionale. Tuttavia, nel territorio casertano continuano a registrarsi alcuni episodi di minacce e intimidazioni, attentamente esaminati durante l’incontro.

«Esprimo vicinanza e solidarietà nei confronti dei rappresentanti della stampa, ai quali rivolgo l’invito a segnalare tempestivamente ogni situazione di rilievo, per consentire di individuarne immediatamente gli autori. È fondamentale condividere il più possibile le informazioni tra Forze di polizia e stampa, per fornire un contributo concreto all’attività di monitoraggio e analisi del fenomeno», ha dichiarato il prefetto nel corso dell’incontro confermando la massima attenzione sul tema, sia in chiave preventiva che repressiva.

Vivo ringraziamento è stato espresso anche dal presidente Lucarelli per la sensibilità delle Istituzioni e per l’azione messa in campo in provincia di Caserta, segnale prezioso per l’intera categoria.