Caserta, politiche sociali: in arrivo gli assegni di cura per persone con disabilita’ gravissima

È arrivato il via libera all’erogazione degli assegni di cura destinati a persone con disabilità gravissima e residenti nei quattro Comuni facenti parte dell’Ambito C1 (Caserta, Casagiove, Castel Morrone, San Nicola La Strada). L’importo, a valere sul FNA (Fondo Nazionale per le non Autosufficienze – Annualità 2020) e stanziato nell’ambito del Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi approvato dalla Regione Campania, è di 838mila euro. I beneficiari degli assegni sono 73, tutti con disabilità gravissima, rilevati dagli elenchi trasmessi dai referenti degli uffici socio-sanitari dei Comuni facenti parte dell’Ambito.

Nel dettaglio, le persone che riceveranno gli assegni di cura a Caserta sono 33, a Casagiove 11, a Castel Morrone 17, a San Nicola La Strada 12. L’importo dell’assegno è fissato in € 1.000,00 mensili per tutte le persone con disabilità gravissima (con indice di Barthel da 71 a 100), pari ad € 12.000,00 per un anno.

“Con gli assegni di cura – ha spiegato l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Lucia – diamo una risposta importante alle persone con disabilità gravissima, per le quali questo strumento rappresenta un sostegno fondamentale. La nostra Amministrazione è sempre al fianco dei più deboli e considera prioritario mettere in campo ogni sforzo possibile per garantire assistenza e aiuto nei confronti di chi ha maggiori necessità. Nei prossimi mesi porteremo avanti un lavoro incisivo per affrontare nella maniera più efficace tutte le situazioni più urgenti, stilando un programma di interventi per dare assoluta priorità alle persone che vivono delle difficoltà”.