Caserta. Ordinanza Movida, Zinzi: “Marino vieta anche la colazione nel fine settimana”

“L’intervento per la sicurezza del sindaco di Caserta Carlo Marino è diventato una ordinanza anti colazione nel fine settimana”. Lo afferma in una nota il candidato sindaco del centrodestra Giampiero Zinzi commentando l’atto firmato oggi dal primo cittadino dopo la tragedia di Gennaro Leone, il pugile 18enne che ha perso la vita durante una lite in via Vico nella notte tra sabato e domenica.

“Con l’ordinanza si dispone, infatti, il divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande o vendita per i pubblici esercizi e attività artigianali, dalle ore 24:00 e fino alle 08:00 del giorno seguente, dal venerdì alla domenica nelle strade incluse nel quadrilatero via Roma, via Unità Italiana, via San Carlo, piazza Vanvitelli, via Gasparri, via C. Battisti. Ciò significa che una persona che vuole recarsi al bar a fare colazione alle 7 non potrà ricevere neanche un cornetto ed un cappuccino” aggiunge.

Il candidato del centrodestra auspica “che prima di adottare questo provvedimento siano stati ascoltati anche i gestori dei locali del centro di Caserta, che sicuramente hanno il polso della situazione e potrebbero dare spunti utili a rendere il Capoluogo più sicuro”.

