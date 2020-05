Caserta, nuova ordinanza asporto. Caserta nel cuore: “Marino nemico del commercio”

Condividi

“L’ordinanza di Marino che limita l’asporto è una cosa senza senso. Evidentemente il lockdown gli ha dato alla testa. Non troviamo altra motivazione al provvedimento ingiusto e fortemente penalizzante che ha firmato. Vietare l’asporto dopo le 22.30 più che porre un freno alla movida blocca del tutto le entrate di una categoria che a causa dell’accanimento del centrosinistra in Campania ha già patito abbastanza. In questi anni è stato bravissimo ad affossare il commercio casertano, ora a dare l’ennesima mazzata ai ristoratori”. Così i consiglieri di ‘Caserta nel cuore’, Nicola Garofalo, Emilianna Credentino, Massimiliano Marzo e Alessio Dello Stritto.