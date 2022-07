Caserta | No alle dirette del Consiglio, il centrodestra: “L’Amministrazione ha paura della trasparenza”

Condividi

“Oggi in Aula il centrosinistra è riuscito persino a superare se stesso scrivendo una brutta pagina in fatto di trasparenza. La nostra proposta, veloce e a costo zero, di trasmettere le sedute di consiglio comunale su un apposito canale youtube per consentire a tutti i cittadini di conoscere in tempo reale le decisioni che si prendono per la Città, è stata bocciata. Un’Amministrazione che intende lavorare nell’interesse della comunità dovrebbe rendere il palazzo una ‘casa di vetro’. A Caserta, invece, si arriva al punto di negare quello che, anche nei Comuni più piccoli della Campania, è da tempo realtà. Prendiamo atto che questa Amministrazione ha paura della trasparenza e persino di YouTube. Verrebbe da chiedersi come mai”. Così i consiglieri di centrodestra al Comune di Caserta, Gianpiero Zinzi, Alessio Dello Stritto, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo, Paolo Santonastaso, Pasquale Napoletano e Donato Aspromonte.