Caserta – Lunedi’ 15 Novembre al Teatro ‘Buon Pastore’ Open Day del Laboratorio di comicita’ teatrale diretto dall’attore Giovanni Allocca

Lunedì 15 Novembre 2021 ci sarà l’Open Day gratuito della prima edizione dell’ ‘E-Laboratorio di Comicità Teatrale’ diretto da Giovanni Allocca. L’attore napoletano, casertano d’adozione, dopo la formazione accademica presso il Teatro Bellini, ha calcato per molti anni le tavole da palcoscenico nazionali nella Compagnia di Luca De Filippo.

Nel corso della carriera ha avuto modo di lavorare sotto la guida di registi del calibro di Tato Russo, Armando Pugliese, Marco Tullio Giordana e Francesco Rosi. Ha avuto esperienze cinematografica e di fiction. Sul grande schermo di recente ha preso parte alla pellicola ‘Qui rido io’ di Mario Martone. In televisione è stato nel cast di ‘Un posto al Sole’ e ‘Gomorra’. In occasione dell’ultima stagione di programmazione di Rai 1 è stato tra i protagonisti del ‘Commissario Ricciardi’, opera televisiva tratta dalle storie di Maurizio De Giovanni, per la regia di Alessandro D’Alatri.

L’attore partenopeo aprirà i battenti del Teatro ‘Buon Pastore’ di Caserta, a partire dalle ore 18,30, per accogliere coloro che vogliono affacciarsi al mondo della comicità teatrale. Ci sarà spazio per un ampio programma di lezioni che comprenderanno metodo, studio del pensiero umoristico, meccanismi comici nel parlato e nel non verbale, pratica del linguaggio comico, recitazione ed improvvisazione. Il calendario prevede quattro appuntamenti mensili fino alla prossima primavera.