Caserta. Lavori pubblici: la Giunta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un playground con centro ricreativo polivalente nell’area dell’ex delegazione di Briano

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo che prevede la realizzazione di un playground con centro ricreativo polivalente nello spazio che era occupato dall’ex delegazione di Briano, in via Grassi. L’intervento verrà effettuato nell’ambito del PICS (Programma Integrato Città Sostenibile) della città di Caserta e la scadenza per la consegna dei lavori è fissata per il 31 dicembre 2023, data entro la quale questo spazio verrà restituito alla cittadinanza. Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori e subito dopo potrà prendere il via il cantiere.

Questo progetto, fortemente promosso dal consigliere delegato di zona Donato Tenga, prevede una serie di importanti interventi al fine di dar vita ad un’area attrezzata, nella quale ci sarà spazio per strutture dedicate allo sport e ad attività ricreative, rivolte soprattutto a giovani e anziani. Tutta l’area sarà dotata di un impianto di videosorveglianza.

I lavori inizieranno con la completa riqualificazione dell’edificio che un tempo era sede della delegazione e che, al termine dei lavori, ospiterà una sala polifunzionale, con un angolo dedicato a quella che diventerà la biblioteca del quartiere e altri spazi dove svolgere riunioni ed eventi.

Accanto a questo fabbricato sarà realizzato un nuovo playground, con un sistema di illuminazione innovativo e con accensione temporizzata. Il campo sarà polifunzionale e potrà ospitare anche eventi culturali, religiosi e sociali.

Una novità molto interessante è rappresentata dal progetto che prevederà uno spazio per la realizzazione di un “orto per tutti”, che costituisce un’opportunità per coinvolgere direttamente gli anziani della borgata di Briano in attività quotidiane, con la possibilità di trasmettere ai più giovani alcune esperienze artigianali, aumentando le interazioni sociali e recuperando e conservando anche le tradizioni popolari. Si tratterà di una vera e propria “scuola di orti”, dove saranno fornite indicazioni sulle tecniche di coltivazione e verranno svolte iniziative di orticoltura collettiva. L’orto sarà composto da 8 singole aree specifiche, ognuna dotata di impianto idrico e lampioncini alimentati a energia solare.

Infine, saranno installati anche nuovi elementi di arredo urbano, in particolare 9 panchine e 10 cestini gettacarte. I materiali utilizzati per le aree attrezzate saranno ecosostenibili, ricavati da prodotti riciclati, così come è avvenuto per tutti gli altri playground realizzati e progettati dal Comune di Caserta.

“Questo centro ricreativo polivalente – ha spiegato il consigliere Donato Tenga – diventerà lo spazio dei giovani dell’intera area di Briano e di tutte le borgate vicine, dove saranno organizzate iniziative culturali, sportive, religiose, rappresentando un fondamentale luogo di incontro e di interazione. All’Amministrazione interessa, attraverso lo strumento dei patti di collaborazione, coinvolgere maggiormente la comunità nella gestione degli spazi di socialità. Con questo progetto si compie un passaggio, anche culturale, trasformando una struttura destinata all’ex delegazione comunale e quindi dedicata esclusivamente ad attività di tipo amministrativo al servizio dei cittadini, in un vero e proprio polo sociale”.