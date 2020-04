Condividi

Facciamo Festival vuole essere un modo simpatico per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza che ha la musica nel quotidiano.” lo dice Edgardo Ursomando direttore artistico del Caserta Jazz Festival “E’ la musica che durante i periodi più bui della nostra esistenza riesce a tenerci compagnia, a sorreggerci emotivamente, e spesso diventa la compagna in cui rifugiarci. Le estemporanee esibizioni dalle finestre o dai balconi in questo periodo di quarantena, sono la prova che attraverso le note si può lanciare un messaggio di positività. Ma dietro alla musica c’è un mondo, quello di chi vive con la musica e per la musica. Un indotto che a causa del Covid-19 ha subito uno stop, che ha portato con se delle conseguenze facilmente immaginabili. È necessario un messaggio di speranza, e per questo, invito tutti gli addetti ai lavori e i musicisti in primis, ad inviare alla email casertajazzfestival@libero.it un proprio video, contenete un piccolo messaggio di speranza e una mini esibizione, il video sarà postato, sulle pagine social del Caserta Jazz Festival, il 30 aprile prossimo in occasione dell’International Jazz Day. Sarà un arrivederci a presto a tutti quelli che amano la musica, perché ritorneremo a fare musica e andrà tutto bene #vivalamusicadalvivo”