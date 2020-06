Caserta, IV Concorso internazionale di poesia “i tuoi occhi senza di me”

Condividi

CASERTA – Cultura e sociale unite per la valorizzazione del Terzo Settore. La fondazione Barbara Vito Onlus con sede in Santa Maria Capua Vetere indice la quarta edizione del concorso internazionale di poesia “i tuoi occhi senza di me”, i cui contributi si possono inviare entro la nuova scadenza del 30 giugno 2020. Il Concorso, presieduto dal dott. Giuseppe Brunasso, inizialmente prevedeva la scadenza al 3 maggio e poi al 14 giungo e infine al 30 giugno.

Il Concorso è inedito e atipico per le sue finalità solidali. Tra le altre cose quest’anno ha come scopo la realizzazione dei “sogni espressi” ovvero i desideri dei bambini più critici ricoverati presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Ciaccio di Catanzaro diretto dalla professoressa M. Galati.

Protagonisti a cui rivolgere il pensiero sono dunque i bambini che hanno la sofferenza come compagna di giochi e per i quali il futuro è una mera speranza.

Si ricorda che la Fondazione Barbara Vito Onlus nacque nel 2010 in memoria della dott.ssa Barbara Vito moglie del dott. Giuseppe Brunasso deceduta in attesa di trapianto di midollo osseo. Inspiegabilmente il donatore, regolarmente iscritto nel registro mondiale dei donatori di midollo osseo, al momento di donare e per ragioni a noi non note, si rifiutò di farlo.

I termini per iscriversi al concorso “i tuoi occhi senza di me” 2020, giunto alla quarta edizione, sono stati prorogati al 30 giugno ed è possibile richiedere il bando al seguente indirizzo mail: [email protected]. Si ricorda che la durata della lettura del contributo deve essere di sei minuti.

Alla serata finale la cui data sarà comunicata in seguito, parteciperanno, come ogni anno, il Nucleo Operativo Protezione Civile di Firenze nella persona del suo presidente Ing. Massimo Pieraccini, nonché donatori e riceventi che racconteranno le loro storie affinché si possa sensibilizzare il pubblico alla donazione del midollo osseo e del cordone ombelicale. Il Nucleo Operativo Protezione Civile con i suoi volontari è addetto al trasporto delle cellule dal paese del donatore all’ospedale dove è ricoverato il paziente in attesa di trapianto ed ha un compito molto delicato dovendo coprire spesso diverse migliaia di chilometri in un tempo limitato ed in condizioni avverse. A due di questi volontari, deceduti durante le loro missioni, sono dedicati due premi speciali.

Per consultare il bando è possibile collegarsi alla relativa pagina social ( link).

Dal Bando della Fondazione Barbara Vito Onlus, del IV Concorso Internazionale di Poesia “I tuoi occhi senza di me”, si apprende che il concorso ha la finalità di promuovere la cultura del dono del midollo osseo e del sangue e dei suoi componenti, nonché raccogliere fondi per aiutare centri trapiantologici. Ed ancora che il Premio Internazionale è aperto a tutte le donne e a tutti gli uomini del mondo. Le sezioni del bando sono due. Si ricorda che tutte le opere dovranno essere inviate in file word alla mail [email protected] corredate da scheda di partecipazione acclusa e da copia del versamento della tassa di lettura, come specificato nel regolamento. Per le poesie in vernacolo allegare una copia recante la traduzione della lirica in italiano.

Dal Banda apprendiamo incolte che la Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà presieduta dall’avvocato Antonietta Caputo. Al fine di evidenziare la massima trasparenza e correttezza, si specifica che nessun giurato conoscerà i nomi degli altri giurati se non nella giornata conclusiva del concorso, così come avverrà per i partecipanti. Ogni giurato esprimerà un voto da 0 a 60 su ogni singolo componimento. Il presidente di giuria, raccolti tutti i voti, compilerà la classifica di merito che sarà pubblicata sugli account facebook della Fondazione Barbara Vito onlus. I finalisti del concorso saranno avvisati tramite mail e dovranno confermare la partecipazione alla serata finale.

Ed ancora che per ogni sezione del concorso verranno premiati i primi tre classificati con targa artistica e diploma di merito. Inoltre è prevista l’assegnazione, per componimenti di particolare qualità, di diversi premi speciali intitolati a persone e/o istituzioni la cui strada è stata segnata in un modo o nell’altro dalla donazione di organi, di midollo osseo e/o del sangue e dei suoi derivati:

Premio N.O.P.C. logistica dei trapianti – Firenze Premio BARBARA VITO paziente deceduta in attesa di trapianto Premio ANTONIO FERRARO donatore di midollo Premio LAURA MONTESANO paziente trapiantata con successo Premio FRANCO MANTUANO donatore di organi Premio DOTTOR MASCALZONE clown per i bimbi malati

(Francesco d’Amanzo)

Premio PATCH ADAMS medico – clown Premio NEDO PANNOCCHIA volontario NOPC deceduto in missione Premio FRANCO TERRENI volontario NOPC deceduto in missione Premio VITE PER LA VITA conferito dall’azienda Woodworks Premio SOLIDARIETA’ SENZA CONFINI conferito dall’azienda Woodworks Premio LE MIE ALI PER LE TUE RADICI conferito dall’azienda Woodworks Premio CIACCIO D’ISTRIA donatore di organi Premio EMILIA APARECIDA DA SILVA donatrice di organi Premio GIACOMO TROLESE paziente deceduto

16 Premio LINFOAMICI

Ulteriore premio speciale, intitolato a FERNANDO PESSOA, sarà assegnato alla lirica che maggiormente sarà stata capace di caratterizzare l’inquietudine, quel particolare stato di disagio che purtroppo invade la vita del paziente in attesa di trapianto di midollo osseo. La giuria si riserva la facoltà di attribuire menzioni di merito alle liriche particolarmente meritevoli. I nominativi dei vincitori saranno comunicati il giorno della premiazione la cui data è luogo ancora non è noto.