Caserta, il Vescovo mons. Pietro Lagnese presenta il libro in ricordo di mons. Pietro De Felice

CASERTA – Questa mattina, 6 settembre 2022, al termine della riunione in Curia è stato presentato il volume in ricordo di mons. Pietro De Felice (Casagiove 25 maggio 1956 – Caserta 10 aprile 2021), Cancelliere, Giudice e parroco della Diocesi di Caserta recentemente scomparso.

Nella tarda mattinata, al termine di una riunione del Vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, con i sacerdoti e i diaconi, l’Ordinario Diocesano ha presentato agli astanti una pubblicazione, a firma di Antonio Barchetta e Michele Schioppa, dal titolo “Ricordo di Mons. Pietro De Felice” edita dall’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” di Maddaloni, per i tipi della Depigraf di Caserta nei mesi scorsi.

Il Vescovo ha presentato la pubblicazione al clero elogiando l’iniziativa del sodalizio proponente e in particolare del suo rappresentante, il Maestro Antonio Barchetta, presente all’evento. È intervenuto anche il Vicario Generale della Diocesi mons. Giovanni Vella che invitando i partecipanti a ritirare le copie a loro disposizione della pubblicazione, ha informato gli stessi che si trattava di un omaggio dello stesso Vescovo mons. Lagnese al clero diocesano in ricordo del caro sacerdote prematuramente venuto meno all’affetto dei suoi cari e alla cura pastorale dei suoi fedeli così come alla cura dei suoi Uffici.

Si coglie l’occasione per ricordare che lo scorso 25 maggio 2022 si è assistito anche all’inaugurazione del Fondo Librario dedicato a “Mons. Pietro De Felice” presso la Biblioteca dell’Associazione Culturale “A. Barchetta” di Maddaloni, classificata con codice ISIL IT-CE0190 e SBN CAMA3, sita in Via Marotta 48 a Maddaloni.

L'elegante pubblicazione a colori, ricchissima di contributi fotografici che riepilogano l'intera vita del protagonista, dal titolo "Ricordo di Mons. Pietro De Felice" (a cura di Antonio Barchetta e Michele Schioppa, edizione Associazione Culturale Musicale Onlus "Aniello Barchetta", Caserta 2022) sarà prossimamente presentata in occasione di serate ad hoc nei luoghi che hanno visto l'impegno e la presenza di mons. Pietro De Felice e non solo, così da poterla diffondere tra coloro i quali hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Sarà possibile, per coloro i quali lo desiderassero, richiedere una copia della stessa in quelle serate o presso dall'Associazione Culturale Musicale Onlus "Aniello Barchetta" di Maddaloni, a fronte di un contributo simbolico per i costi tipografici. Per contatti si rimanda al portale www.associazionebarchetta.org, alla mail [email protected] o al numero 339 1174000.