Caserta: Il Movimento Citta’ Futura ha donato al Comune di Caserta 30 visiere

Il Consigliere Comunale Enzo Bove: Ringrazio il Sindaco Carlo Marino per la proposta stop tributi

Caserta, 29 apr. – Questo pomeriggio presso Palazzo Castropignano il Movimento Città Futura rappresentato da Marco Cicala, presidente, Eugenio Riccardelli, segretario politico ed Enzo Bove, consigliere comunale, ha donato al Sindaco Carlo Marino 30 visiere da distribuire ai dipendenti che sono più a stretto contatto con il pubblico.

Durante l’incontro si è parlato anche della proposta avanzata dal Movimento nei giorni scorsi e cioè di non far pagare i tributi locali a tutti quei casertani che, nel periodo dell’emergenza coronavirus, non hanno potuto lavorare.

“ Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il consigliere Bove – per la condivisione del Sindaco che si adopererà affinchè ci possa essere un alleggerimento dei tributi locali per tutti coloro che hanno, purtroppo, dovuto sospendere le proprie attività. E’ questo un gesto simbolico che fa comprendere che bisogna aiutarsi e risollevarsi tutti insieme senza distinzione di colore politico. Questa non è solo una vittoria del Movimento Città Futura ma di tutta la città di Caserta.”

