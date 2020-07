Caserta, Fabiana Ferraro, maddalonese di nascita, alla finale di Miss Mondo Lombardia: VOTIAMO

Fabiana Ferraro, nativa di Maddaloni, già nota alla cronaca casertana per il sostegno ricevuto nel corso delle precedenti selezioni del concorso, è la giovane è bella modella giunta al traguardo della finale Regione Lombardia del Concorso Miss Mondo.

Per superare questo scoglio chiede aiuto alla sua “terra d’origine” con il seguente post:

«Ciao amici, questa è la mia foto che hanno pubblicato sulla pagina ufficiale per passare alle finali del concorso . Se avete piacere di CLICCARE SUL LINK QUI SOTTO E METTERE UN LIKE ALLA FOTO: clicca qui.

Ebbene cosa bisogna dunque fare, semplice: andare sulla pagina di Miss Mondo Lombardia e mettere like/Mi Piace alla Foto di Fabiana Ferraro.

Per i più pigri è sufficiente andare sul link clicca qui e cliccare Mi Piace sulla foto di Fabiana Ferraro.

Non costa nulla un line/mi piace però consente a una nostra bellezza, eccellenza di bellezza, di passare le selezioni regionali e dunque consente alla città di poter annoverare anche una Miss Mondo.

Che fare? Semplice, accedere al link clicca qui e cliccare like/mi piace sulla foto di Fabiana Ferraro. Semplice.

Dimenticavo oltre a mettere mi piace alla foto (al link clicca qui) e farlo fare ai vostri amici e conoscenti va chiarito che si può votare fino al SABATO 18 Luglio alle ore 22 e che sono validi i mi piace solo alla foto del link clicca qui.

Dunque, ultimo promemoria:

Forza Fabiana, sei tutti noi!!!!

