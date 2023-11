Caserta, Elezioni Provinciali, Zannini presenta la lista “La Provincia al Centro” e lancia la sfida

Condividi

“Siamo l’unica lista completa (16 su 16) tra quelle in campo e sono sicuro che sarà arriverà prima con un potenziale di 7/8 eletti”.

“La lista ‘La provincia al centro’ è espressione dei Moderati e dei partiti di centro vicini al Governatore De Luca (Azione – Italia Viva), oltre che dell’area civica che a lui fa riferimento. Siamo l’unica lista completa (16 su 16) tra quelle in campo e sono sicuro che sarà la prima in assoluto con un potenziale di 7/8 eletti”.

La presenta così la propria lista il consigliere regionale Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania, a margine del deposito ufficiale della compagine all’Ufficio Elettorale dell’Ente Provincia.

La lista si chiama “La Provincia al Centro” e vede candidati Marcello De Rosa (consigliere provinciale uscente e Sindaco di Casapesenna), Emilio Nuzzo (Sindaco di San Felice a Cancello), Giovanni Iovino (consigliere provinciale uscente e Vice Sindaco di Cellole), Massimo Russo (consigliere provinciale uscente e Consigliere comunale di Caserta Città), Michele Apicella (Sindaco di Trentola Ducenta), Gerardo “Dino” Capitelli (consigliere comunale della città di Santa Maria Capua Vetere), Michele Falco (consigliere provinciale uscente e Vice Sindaco di Parete), Giovanna Migliore (Presidente del Consiglio comunale della città di Orta di Atella), Angela Sferragatta (consigliera comunale della città di Maddaloni), Salvatore Liccardo (consigliere comunale della città di Maddaloni), Maria Celeste Cafaro (consigliera provinciale uscente e consigliera comunale di Bellona), Antonella D’Aloia (Sindaco di Dragoni), Anna Lanzalone (assessore comunale di Mignano Montelungo), Giovanna Moio (consigliera comunale di Presenzano), Chiara Pacitto (assessore comunale di Roccomonfina) e Cesario Villano (consigliere comunale di Cesa).

“Alla composizione della lista “La Provincia al Centro” hanno contribuito l’amico consigliere regionale Vincenzo Santangelo, con 2 candidature di spessore, e Teresa Ucciero, coordinatrice provinciale di Azione, e sono sicuro che sarà la prima tra le compagini in campo con un potenziale di 7/8 eletti. Dimostreremo che i partiti nazionali in provincia di Caserta non hanno messo radici e che gli elettori premiano le coalizioni civiche e di ispirazione centrista, che riescono a pacificare il territorio sulla base di un programma chiaro. Siamo l’unica lista completa (16 su 16) tra quelle in campo e siamo pronti a portare a casa un grande risultato”, conclude Zannini (De Luca Presidente).