Caserta, contrasto all’abusivismo edilizio sul litorale di Castel Volturno

«È un ulteriore passo per operare il risanamento e la rigenerazione urbana dell’area e per la riaffermazione forte della legalità su questo territorio». Così il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo – anche commissario straordinario del Governo per l’area di Castel Volturno – in occasione dei lavori, avviati oggi, in località Bagnara di Castel Volturno, per la demolizione di nove immobili abusivi, tra chalet e villette edificate lungo quel litorale.

L’iniziativa porta a compimento le linee di intervento previste da un protocollo d’intesa – sottoscritto da regione, prefettura, comune, commissario straordinario e dai due dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno – che ha prevedeva complessivamente 15 abbattimenti.

I cantieri di oggi – spiega la prefettura in una nota – consentiranno di mettere in sicurezza e restituire alla libera fruizione ulteriori aree di spiaggia, rimuovendo definitivamente strutture pericolanti e ormai raggiunte dall’erosione della linea di costa.

Nell’occasione il prefetto ha precisato che «nell’ambito del coordinamento affidato al commissario straordinario, azioni multilivello proseguiranno grazie al nuovo piano di interventi adottato a settembre scorso. L’impegno è anche quello di portare a compimento le già previste opere infrastrutturali per il contrasto alla erosione costiera e la sistemazione delle reti fognarie, tra Bagnara e destra Volturno, come pure le azioni volte a favorire l’integrazione dei cittadini extracomunitari, in fase di progettazione o di concreto finanziamento».

Il titolare della prefettura ha inoltre ricordato i lavori in corso da parte della cabina di regia istituita in prefettura per garantire il miglior raccordo operativo tra tutti gli enti istituzionali a vario titolo competenti e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi inerenti gli interventi in oggetto.

Presenti sul cantiere il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella.