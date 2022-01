Caserta – Benevento, conclusasi con successo la 25^ ed. del Progetto di Fede, Arte e Cultura

Condividi

CASERTA- BENEVENTO – Nelle scorso settimane si è chiusa brillantemente la venticinquesima edizione del Progetto di Fede, Arte e Cultura dell’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta” (#assbarchetta) la cui programmazione generale si è realizzata con diversi appuntamenti tra le province di Caserta e Benevento.

La programmazione è stata patrocinata da istituzioni pubbliche come la Regione Campania, la Provincia di Caserta, la Provincia di Benevento, l’Amministrazione Comunale di Caserta, di Maddaloni e di Limatola ed altre come Enti di valorizzazione del tessuto storico e artistico locale come la Pro Loco di Maddaloni e altre istituzione come quelle scolastiche; il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni, Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” di Maddaloni, Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni, Liceo Statale “don Carlo Gnocchi” di Maddaloni e altre realtà come la Pro-Loco di Maddaloni, la Delegazione di Caserta del FAI Fondo Ambiente Italiano e la Delegazione UNAC di Maddaloni per il supporto nella gestione della sicurezza e coordinamento accessi agli eventi. Per queste iniziative come per le precedenti sarà data visibilità attraverso il canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta” (link).

Alle diverse serate sono intervenuti, in particolare a Maddaloni (Ce) in più occasioni il Sindaco Andrea De Filippo, il vice sindaco Luigi Bove, l’Assessore Caterina Ventrone e altri componenti di giunta e consiglio comunale.

Ha portato il saluto dell’amministrazione comunale di Limatola (Bn) ed ha presenziato agli eventi della sua città il Sindaco di Limatola Domenico Parisi in occasione della Messa Concerto presieduta da Don Nicola Buffolano.

Tra le figure religiose è doveroso ringraziare Padre Leonardo Cuccurullo Rettore della Chiesa della SS. Annunziata di Maddaloni retta dai Padri Carmelitani Scalzi.

Durante queste settimane di manifestazioni molte serate sono state introdotte e accompagnate dalla Voce narrante Luca Ugo Tramontano.

Un particolare ringraziamento per aver permesso la realizzazione della programmazione va’ alle maestranze, agli artefici e delle serate ovvero il Coro e l’Orchestra dell’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta”, ed ancora ai solisti quali i Soprano Maddalena Ambrosino, Marisa Caccavale, Marilena D’Alessio; i Tenori come Angelo Casertano, Enzo Casertano, Alfonso Palmiero. La direzione artistica della programmazione e la Direzione di Corso, orchestra e solisti è stata affidata al Maestro Antonio Barchetta. nel palinsesto delle serate sono stati eseguiti brani tipici natalizi, brani classici e lirici tra cui a Vergine degli Angeli, Ave Formosissima e O FORTUNA dal Carmina Burana e il Brindisi dalla Traviata.

Il Maestro Antonio Barchetta (link social), nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione Culturale Musicale Onlus”Aniello Barchetta”, il pubblico che si connetterà al canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta”, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione, coglie l’occasione per Augurare un buono ascolto delle liriche ed invita a seguire le future iniziative attraverso le news del sito: www.associazionebarchetta.org la pagina social (link) il gruppo social (link).