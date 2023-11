Caserta, arrestato il latitante Raffaele PISCITELLI, detto “o Cervinar”

Condividi

La Polizia di Stato di Caserta il Servizio Centrale Operativo, coordinati dalla D.D.A. di Napoli, catturano un pericoloso latitante, reggente del clan camorristico Massaro, condannato in via definitiva per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che gli investigatori della Squadra Mobile di Caserta e dello SCO, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, hanno arrestato il latitante Raffaele PISCITELLI, detto “o Cervinar”, condannato con sentenza passata in giudicato lo scorso marzo, a 12 anni e 7 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

L’arrestato è ritenuto l’attuale reggente del clan camorristico MASSARO, egemone nella Valle di Suessola (CE). Poco prima della condanna, l’interessato si era reso irreperibile ed era già sfuggito ad alcuni blitz effettuati negli ultimi mesi da altre forze di polizia.

L’uomo è stato catturato gli investigatori della Squadra Mobile di Caserta e dello SCO nel comune beneventano di Dugenta, nei pressi di un casolare rurale, dove si recava saltuariamente. Durante le fasi dell’arresto, il catturato ha provato ad opporre resistenza, tentando invano la fuga. Nel nascondiglio del latitante sono stati rinvenuti denaro contante, armi e droga.