Caserta, ambiente: in corso la campagna di rimozione straordinaria dei rifiuti.

Ripuliti i galoppatoi di Viale Carlo III, compiuti interventi anche a Vaccheria

Il Comune di Caserta sta portando avanti una campagna di rimozione straordinaria dei rifiuti in diverse zone della città. L’intervento più importante è in corso lungo Viale Carlo III, dove sono stati tolti i rifiuti indifferenziati che erano allocati lungo i galoppatoi. Entro la prossima settimana, poi, saranno rimossi tutti quei rifiuti ingombranti abbandonati in maniera irresponsabile nella zona. Una vera e propria operazione di bonifica, che coinvolge l’intero Ufficio Ambiente del Comune di Caserta, impegnando con continuità gli ispettori ambientali.

Un altro significativo intervento è avvenuto a Vaccheria, in particolare in Via Antonio Sancio, dove un importante quantitativo di rifiuti abbandonati da ignoti è stato rimosso a seguito di una segnalazione giunta da parte di un cittadino, che ha contattato il Gruppo Ispettivo Ambientale del Comune.

“La nostra attività per combattere l’odioso e incivile fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – continua in maniera incessante. L’estate scorsa abbiamo lanciato una campagna di sensibilizzazione per contrastare queste azioni scellerate, che rappresentano un danno enorme per la salute pubblica e per il decoro della nostra città, ricordando anche che ora l’abbandono di rifiuti è reato e prevede un’ammenda penale e non più una sanzione amministrativa. Dobbiamo amare la nostra comunità, mostrando grande rispetto per i luoghi in cui abitiamo. Al tempo stesso, va tenuta alta la guardia, segnalando eventuali criminali che abbandonano rifiuti in maniera indiscriminata in ogni zona della città. A tal proposito, faccio appello alle tante associazioni presenti a Caserta, molto attive nella tutela e nella salvaguardia del territorio, affinché contattino le forze dell’ordine o il Gruppo Ispettivo Ambientale del Comune di Caserta, segnalando comportamenti sospetti o fenomeni di illegalità. Insieme dobbiamo vincere questa battaglia, evitando che Caserta venga deturpata dai rifiuti abbandonati da persone senza scrupoli, che vogliono il male della nostra città. Presto su Viale Carlo III installeremo anche delle telecamere di sorveglianza, così da individuare eventuali trasgressori”.