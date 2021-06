Casandrino: trovato in possesso di una pistola, proiettili e coltelli. Arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato un controllo in via Belardo a Casandrino presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto una cartuccia cal. 7.62 x 39, una pistola priva di matricola e completa di caricatore caricato con 4 cartucce, 8 grammi circa di hashish, 2 grammi circa di marijuana e 5 coltelli di cui 3 a serramanico della lunghezza di 23, 24 e 26 centimetri, ed altri due a scatto della lunghezza di 22 e 23 centimetri.

Un 46enne di Casandrino con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione abusiva di armi.