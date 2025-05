Casamonica, morto Guerrino: la questura prescrive funerali privati

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' morto oggi, 6 maggio, a Roma Guerrino Casamonica, appartenente all'omonimo clan di origine Sinti radicato nella Capitale. Per i funerali, il Questore di Roma ha prescritto la forma privata delle esequie, in programma nella giornata di domani". "Il provvedimento, notificato ai familiari più stretti e all’agenzia funebre incaricata per gli adempimenti esequiali, è stato adottato – spiega una nota – in ragione di tradizioni già ostentate da esponenti della famiglia di appartenenza del defunto, che in passato hanno visto compiere atti di ostentazione della memoria del de cuius, proprio in occasione dei riti funerari, generando turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche per la percezione 'celebrativa' di modus vivendi improntati alla illegalità". —[email protected] (Web Info)

