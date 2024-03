1 minuto di lettura

Condividi

Si erano appartati a bordo di un furgoncino in via Ancona a Casal di Principe, dove, con il favore del buio e della stradina sterrata, credevano di non essere scoperti dalla pattuglia dei carabinieri in transito durante un servizio di controllo del territorio. Erano da poco passate le 23.00 di ieri sera quando i militari dell’Arma hanno raggiunto il van Peugeot Rifter con a bordo tre persone. Alla vista dei carabinieri l’uomo seduto sul sedile posteriore ha occultato qualcosa sotto il sedile insospettendo i militari. A seguito della perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti e sequestrati, nella disponibilità del conducente e del passeggero anteriore, rispettivamente di 19 e 17 anni, una catena in acciaio con un cacciavite alla sua estremità, una bustina con alcune dosi di marijuana, un tirapugni in metallo con lama e un coltello a serramanico. Il passeggero posteriore, invece, un 45enne nigeriano già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un tocchetto di marijuana del peso di circa 50grammi. I tre sono stati accompagnati in caserma dove i carabinieri, a seguito di immediati accertamenti che hanno permesso di ricostruire la cessione dello stupefacente, hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio del 45enne e al deferimento in stato di libertà dei due ragazzi, che dovranno rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il nigeriano, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it