Casal di Principe, Olivieri: “Natale ritiri le dimissioni”

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, associandosi a quanto già dichiarato dal Presidente Vincenzo De Luca, chiede formalmente al Sindaco di Casal di Principe, dott. Renato Franco Natale, di continuare il mandato amministrativo e di ritirare le dimissioni. “Comprensibile il senso della sua iniziativa ma fondamentale è la continuazione dell’opera di cambiamento e di riscatto avviata in questi anni – dichiara il Presidente del Consiglio – Casal di Principe non può e non deve fermarsi. Le Istituzioni democratiche non possono far mancare vicinanza e supporto al Sindaco Natale e a tutti i Sindaci impegnati in realtà difficili. In linea con l’impegno e l’azione amministrativa intrapresa dal Sindaco, la Presidenza del Consiglio Regionale ha formulato una proposta di legge destinata al rilancio della città di Casal di Principe e per il sostegno alle azioni di cambiamento che si stanno portando avanti, in una realtà per anni ritenuta scomoda e, quindi, trascurata. L’approvazione della legge speciale per Casal di Principe ha quindi bisogno che il Sindaco Natale resti al suo posto, quale fondamentale interlocutore delle istituzioni, nell’interesse assoluto della intera comunità”.

