Casal di Principe, da oggi operativo un nuovo presidio della Polizia di Stato, aprono le porte del Commissariato di P.S.

Condividi

Nel bene confiscato alla criminalità organizzata ubicato al Corso Umberto I° di Casal di Principe, è stato istituito, alle dipendenze della Questura di Caserta, il Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di “Casal di Principe”, che sarà diretto dal Vice Questore della Polizia di Stato dott. Gennaro Corrado.

Il nuovo presidio opererà nei territori dei comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno, Villa di Briano e San Marcellino.

Il Commissariato, da oggi operativo, sarà un nuovo punto di riferimento per tutta la cittadinanza, in piena sinergia con le altre Forze dell’ordine già presenti sul territorio ed in stretta collaborazione con le Istituzioni.

L’impegno del nuovo presidio della Polizia di Stato si concentrerà sulla prevenzione e sulla repressione dei reati. Sarà possibile, inoltre, presentare istanze di natura amministrativa, produrre denunce, depositare esposti e chiedere informazioni sullo stato delle pratiche relative alle attività amministrative di competenza.

Obiettivo del Commissariato è la vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini e alle loro esigenze, nel rispetto della “missione” affidata all’Istituzione con il motto “Esserci sempre”.