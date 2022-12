Casagiove, un anno con don Pietro: il 15 dicembre appuntamento nella città natale

CASAGIOVE (Caserta) – Continuano gli appuntamenti della programmazione di “Un anno con don Pietro”, ovvero il ricordo di mons. Pietro De Felice, a cura dell’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” di Maddaloni. Dopo l’appuntamento di ottobre presso la chiesa di San Biagio V. M. che fu l’ultima sede parrocchiale di don Pietro De Felice domani l’evento si terrà a Casagiove città natale del sacerdote.

Gli eventi costituiscono momenti per ricordare la figura di mons. Pietro De Felice (Casagiove 25 maggio 1956 – Caserta 10 aprile 2021), Cancelliere, Giudice e parroco della Diocesi di Caserta.

Con l’occasione viene presentata alla comunità la pubblicazione “Ricordo di Mons. Pietro De Felice” edita dall’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”, a firma di Antonio Barchetta e Michele Schioppa.

È tutto pronto per domani giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 16.00, infatti, presso la sala del consiglio Comunale in Casagiove, ci sarà la presentazione del libro Ricordo di Mons. Pietro De Felice.

La manifestazione ha il patrocinio gratuito del Comune di Casagiove oltre che della Provincia di Caserta, della Regione Campania e di ViviCampania.

All’evento interverranno il Sindaco di Casagiove Ing. Giuseppe Vozza, il Parroco di Santa Croce in Casagiove don Silvio Verdoliva, il parroco di S. Francesco di Paola don Biagio Saiano.

Modererà la manifestazione il giornalista Dott. Antonio Casertano.

Saranno presenti gli autori del libro Antonio Barchetta e Michele Schioppa.

In questo percorso della manifestazione “UN ANNO CON DON PIETRO” si è scelto il Comune di Casagiove dove nacque Mons. Pietro De Felice il 25 maggio 1956 e dove frequentò l’asilo e la Scuola Elementare “Lombardi Radice”. Una foto riportata nel libro mostra la classe dell’elementare che frequentava il Monsignore con la presenza dell’insegnante. Nella foto si potranno riconoscere i coetanei di don Pietro nel periodo della scuola elementare.

Il libro è edito dall’Associazione ONLUS “A. Barchetta” col codice ISBN 978-88-97970-01-9 ed è la decima pubblicazione dell’Associazione.

Intanto è da registrarsi una crescente affluenza di studiosi e conoscenti di mons. Pietro De Felice alla consultazione del Fondo Librario dedicato a “Mons. Pietro De Felice” (inaugurato il 25 maggio 2022), presso la Biblioteca dell’Associazione Culturale “A. Barchetta” di Maddaloni, classificata con codice ISIL IT-CE0190 e SBN CAMA3, sita in Via Marotta 48 a Maddaloni.

[email protected]

Qui, tra le altre cose, sono disponibili copie dell’elegante detta pubblicazione a colori, ricchissima di contributi fotografici che riepilogano l’intera vita del protagonista, dal titolo “Ricordo di Mons. Pietro De Felice” (a cura di Antonio Barchetta e Michele Schioppa, edizione Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”, Tipi Depigraf, Caserta 2022). La stessa è disponibile a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e non solo; è possibile, per coloro i quali lo desiderassero, richiedere una copia della stessa in quelle serate o presso dall’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” di Maddaloni, a fronte di un contributo simbolico per i costi tipografici. Per contatti si rimanda al portale www.associazionebarchetta.org , alla mailo al numero 339 1174000.