Casagiove – Premio di Cabaret ‘Fratelli De Rege’: aperte le iscrizioni per la dodicesima edizione

Ritorna il premio di cabaret ‘Fratelli De Rege’. E’ partita la macchina organizzativa per la prossima edizione della kermesse organizzata dall’associazione omonima. Quest’anno l’ideatore, nonché direttore artistico, Enzo Varone si avvarrà della collaborazione del Comune di Casagiove. L’evento si terrà nella prima decade del prossimo mese di settembre. Intanto è stato ufficializzato il regolamento per il dodicesimo appuntamento, reperibile sul sito www.associazionederege.it.

Si cercano nuovi talenti comici che avranno modo di esibirsi sul palco del Quartiere Militare Borbonico. L’adesione dovrà pervenire via mail all’indirizzo premioderege@libero.it entro il prossimo 20 agosto. Nel corso della serata sarà assegnato il riconoscimento alla carriera ad un artista nazionale che si è contraddistinto negli anni per meriti professionali in ambito teatrale e cinematografico.

