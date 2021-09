Casagiove – ‘Fratelli De Rege’, il premio speciale alla carriera sara’ assegnato all’attrice Lalla Esposito

Condividi

La consegna avverrà nel corso della gara di cabaret di Sabato 11 Settembre presso il cortile del Quartiere Militare Borbonico

Il premio speciale alla carriera ‘Fratelli De Rege’, dodicesima edizione, sarà assegnato all’attrice e cantante napoletana Lalla Esposito. Nel corso della gara di cabaret, che si terrà il prossimo Sabato 11 Settembre presso il cortile del Quartiere Militare Borbonico di Casagiove, sarà conferito il riconoscimento ad una delle interpreti più rappresentative della cultura partenopea contemporanea, che ha avuto modo di incrociare il proprio percorso artistico con intellettuali del calibro di Roberto De Simone, Giuseppe Patroni Griffi, Elvio Porta, Luca De Filippo, Enzo Moscato e Peppe Barra.

In merito all’edizione 2021 della kermesse, il direttore artistico, nonché ideatore del Premio, Enzo Varone ha avuto modo di commentare: ‘Lalla Esposito rappresenta fedelmente un esempio di abnegazione ed attaccamento al mondo del teatro e della filosofia di vita ad esso connesso. Una donna capace di affermarsi con merito e presenza costante nel corso degli anni sulle tavole di palcoscenico. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il sindaco Giuseppe Vozza, i consiglieri comunali delegati alla Cultura Gennaro Caiazzo e Pietro Menditto per il patrocinio morale ed economico concesso quest’anno ad una manifestazione, ormai diventata appuntamento fisso per la nostra città. Questa amministrazione ha dimostrato un’attenzione decisiva in un momento storico complesso per il settore’.

Nella mattinata di Domenica 12 Settembre sarà ufficialmente intitolata l’Area della Fiera Mercato alla memoria dei Fratelli Guido e Giorgio De Rege.

