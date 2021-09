Casagiove – cerimonia di introduzione della nuova toponoimastica dell’area mercato: ora e’ Piazza ‘Guido e Giorgio De Rege’

Condividi

Ufficializzata la nuova denominazione dell’Area Mercato di Casagiove. Domenica 12 Settembre il sindaco in carica Giuseppe Vozza ha svelato la targa che sancisce in maniera definitiva l’introduzione della nuova toponomastica in memoria del duo comico nativo della città formato da Guido e Giorgio De Rege, alla presenza dei consiglieri delegati alla Cultura Gennaro Caiazza e Pietro Menditto e dell’intero gruppo di rappresentanti di maggioranza. Alla manifestazione ha preso parte Enzo Varone, presidente dell’associazione nonché direttore artistico del Premio di Cabaret ‘Fratelli De Rege’, giunto quest’anno alla dodicesima edizione. Nel corso della mattinata celebrativa c’è stato l’intervento del giornalista e storico del teatro Nicola Fano, autore della biografia ufficiale dei due artisti, assoluti protagonisti dell’avanspettacolo nella prima parte del secolo scorso in Italia. Ha preso parte inoltre all’evento il precedente primo cittadino Roberto Corsale, sostenitore ed attuatore della delibera che ha sancito questo storico passaggio di nome.

