Casa Surace porta al Teatro Acacia “La riunione di Condominio”, in scana a Napoli il 20 maggio

1 minuto di lettura

Condividi

Casa Surace al Teatro Acacia: martedì 20 maggio il collettivo più famoso del web porta in scena “La riunione di Condominio – Tutti sotto lo stesso tetto”. Uno spettacolo scritto da Simone Petrella, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese, per la regia di Paolo Ruffini. Una divertente e sorprendente riunione condominiale che vede protagonisti Antonella Morea, Riccardo Betteghella e lo stesso Daniele Pugliese.

Casa Surace porta sul palco l’assemblea più caotica d’Italia, dove il pubblico diventa condomino per una sera, tra liti infinite, regolamenti incomprensibili e vicini al limite della denuncia. Il condominio Italia è un microcosmo di storie, dialetti e battaglie epiche: riusciranno i condomini a trovare un accordo su almeno un punto all’ordine del giorno?

Uno spettacolo interattivo, travolgente e fin troppo realistico. Partecipare non è un’opzione, è un dovere condominiale!

Casa Surace è una factory e casa di produzione nata del 2015 da un gruppo di amici e coinquilini di Napoli e Sala Consilina. Una famiglia allargata da più di 4 milioni di fan sul web, con oltre un miliardo di visualizzazioni sui social. Tra apparizioni televisive, incursioni a Sanremo, video su YouTube, libri, spettacoli a teatro, e spot pubblicitari per importantissimi marchi nazionali e internazionali, Casa Surace è ormai un vero e proprio fenomeno. Il segreto è il forte senso di gruppo dove anche se pervade la goliardia non mancano la serietà, l’impegno e l’audacia di sperimentare linguaggi crossmediali.

I biglietti per assistere allo spettacolo in programma al Teatro Acacia – prodotto e organizzato da Vera Produzioni in collaborazione con Veragency e BertiLive – sono già disponibili in prevendita su Go2, Ticketone e presso il botteghino del teatro (tel. 0812155639).

Per informazioni e contatti :

Veragency, tel.335 5235134 – [email protected]

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.