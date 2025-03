Casa Sanremo Campus, le lezioni del Corso “Performer 4.0” con i primi 300 iscritti

3 minuto di lettura

Dopo il grande successo della diciottesima edizione di Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival di Sanremo riapre le porte del Palafiori per accogliere gli Studenti del suo Campus che il 27 – 28 – 29 e 30 marzo saranno impegnati a seguire lezioni del Corso formativo “Performer 4.0”.

Il Consorzio Gruppo Eventi ha dato vita al Campus formativoche si occupa di forgiare, teoricamente e praticamente, giovani talenti e professionisti del Settore dello Spettacolo, della Cultura, della Comunicazione e dei Grandi Eventi. Grande attenzione per la formazione di nuove figure nel mondo dello spettacolo e nell’organizzazione di eventi.

In particolare, il primo Corso “Performer 4.0” si inserisce nell’ambito delle profonde trasformazioni che il Settore dello Spettacolo sta attraversando nell’era digitale, dato che il mercato del lavoro è diventato sempre più competitivo e globalizzato. Il Performer è notoriamente definito “Artista a 3 dimensioni”; Casa Sanremo Campus, invece, prepara gli allievi del Corso alla versione 4.0: ciò significa che agli studenti del Campus i Docenti trasferiranno nozioni e tecniche utili a realizzare, in totale autonomia, ogni propria idea creativa ed artistica, adatta per tutti i tipi di format e per tutti i contesti di produzione oggi richiesti. Pertanto, il corso Corso “Performer 4.0” mira a formare professionisti qualificati per Musica, Danza, Spettacolo e Produzione multimediale; combina teoria e pratica, fornendo strumenti e spazi professionali. I corsisti creeranno programmi radio e podcast con Radio Casa Sanremo, contest musicali e di danza. I ballerini e coreografi seguiranno un percorso specifico per elevare l’espressione e la coreografia motivazionale. L’obiettivo è, dunque, incoraggiare la sperimentazione e l’innovazione, senza tralasciare mai la qualità e lo studio.

Dall’esperienza di Casa Sanremo è stata creata una importante rete su tutto il Territorio nazionale con Istituti Professionali pubblici e privati, Scuole e Accademie di musica, canto e danza, fidelizzati grazie ad un lungo rapporto di fiducia reciproca.

“Casa Sanremo Campus è pronta ad ospitare centinaia di giovani talenti provenienti da tutta Italia, che frequenteranno in questa prima tornata in presenza il Corso ‘Performer 4.0’: in un mondo del lavoro sempre più competitivo, la nostra offerta è al passo con i tempi, cercando di anticipare le esigenze del mercato del lavoro. Puntiamo sull’utilizzo del Palafiori di Sanremo in periodi diversi da quelli usuali in cui siamo impegnati con Casa Sanremo, attraverso attività formative ed aggregative, si scommette sul talento dei giovani ma anche sulle potenzialità della Città di Sanremo e sul grande legame, che dura ormai da oltre 18 anni, con il nostro Consorzio”: ha affermato il Presidente del Consorzio Gruppo Eventi, Vincenzo Russolillo.

La Direzione del Dipartimento Musica e Spettacolo di Casa Sanremo Campus è affidata al Maestro Ciro Barbato coadiuvato dai Responsabili dei Corsi di Canto e Sperimentazione vocale sono Fabio Lazzara e Ivan Lazzara; il Direttore del Dipartimento Danza è Ermanno Croce; la Responsabile della Sezione Comunicazione Web e Discografia è Maria Puca. Durante i giorni dal 27 al 30 marzo, saranno presenti a Sanremo, in qualità di Docenti e Ospiti del Corso “Performer 4.0”, grandi professionisti e nomi noti del Settore che metteranno al servizio degli iscritti al Campus professionalità, competenza ed esperienza.

Per maggiori informazioni e dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Casa Sanremo Campus al link www.casasanremocampus.it

