Casa Naima: Il Rianimatore di Antonella Presutti sabato 12 la presentazione dell’autrice molisana

Sabato 12 novembre Il Rianimatore è il nuovo libro protagonista di Casa Naima: aperitivo con l’autrice Antonella Presutti in dialogo con Francesca Grispello. La libreria di San Giorgio del Sannio continua a proporre eventi di qualità in un cartellone ricchissimo. Il Rianimatore (Arkadia Editore) è un romanzo corale, un racconto che è un profondo respiro di terra in un continuo equilibrio tra carne, dolore, disperazione, violenza, cicatrici, ferite aperte. Rianimatore di chi o di cosa? In questo caso di piante, metafora e motivo conduttore dell’intero romanzo che, come ricordano Maria e Rodríguez, suggerisce che a ogni ferita corrisponde una guarigione, a ogni fine, la rinascita o la trasformazione.

Dopo il successo di Vera Gheno a novembre 2022 in Casa Naima ribadisce il “crescere insieme, imparare insieme, confrontarci su poesia, letteratura, musica e farlo con persone di ogni età”. La libreria conferma una visione lunga sugli eventi e sulla costruzione di una realtà culturale forte di radicamento con le persone. Domenico Cosentino, librario, scrittore e editore della ‘round midnight edizione, con Flavia Peluso, libraia, illustratrice ePresidente dell’Associazione Culturale Naima vi attendono alla Libreria Casa Naima: luogo nato con lo scopo di promuovere la cultura sul territorio nei suoi aspetti molteplici: letterari, musicali, enogastronomici. Una libreria che vuole essere casa e fucina di laboratori culturali e manuali, organizzati per tutte le età, eventi come presentazioni di libri, mostre d’arte e fotografiche, concerti acustici. Una casa che è il punto vendita di materiale tipografico unico (realizzato e dipinto a mano utilizzando materiale riciclato di ogni tipo), marmellate. Una libreria indipendente che mette a disposizione tutte le sue competenze nella selezione di qualità tanto di libri usati che nuovi. Una casa dove accomodarsi e godere di una tisana, un caffè, un frullato o centrifugato.