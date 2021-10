Casa di Cura Villa Fiorita di Capua promuove il Convegno: “La trombosi arteriosa e la trombosi venosa, similitudini e diversità ai tempi del covid”

Condividi

70 / 100 Powered by Rank Math SEO

DOMANI SABATO 30 A CASERTA CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PATOLOGIA VASCOLARE CON IL VICE DI FIGLIUOLO, GENERALE CIOTTI.

La Casa di Cura Villa Fiorita di Capua promuove al Grand Hotel Vanvitelli la 11esima edizione del corso, presieduto da Vincenzo Aversano, che metterà a confronto best practice, know-how e metodi innovativi di medici chirurghi, chirurghi vascolari, angiologi, radiologi ed MMG.

Un confronto aperto tra esperti su casi clinici di pazienti affetti da malattia aterotrombotica e tromboembolica nel “mondo reale”, alla luce dei recenti studi clinici che indicano sempre più tali eventi come fenomeni prodotti da comune etiopatogenesi.

È questo l’obiettivo dell’11° Corso di aggiornamento sul tema de “La trombosi arteriosa e la trombosi venosa, similitudini e diversità ai tempi del Covid” in programma per domani, sabato 30, presso il Gran Hotel Vanvitelli di Caserta.

Promossa dalla Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua, la giornata di approfondimento si aprirà con i saluti di Raffaella Sibillo, presidente del CdA della clinica capuana, di Roberto Grassi, presidente della

Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica; di Maurizio Pagano, presidente della Società Italiana di FleboLinfologia; di Gennaro Della Corte, presidente di Vasculart; di Demetrio Guarnaccia, presidente dell’Associazione Flebologi Italiani, di Maria Amitramo, segretario della Società Italiana di Patologia Vascolare, e di Gennaro Quarto, presidente della Società Italiana di Flebologia, che hanno patrocinato l’evento.

L’edizione annuale del corso di aggiornamento sarà incentrata sugli effetti del Covid e sulle interrelazioni tra il coronavirus e le trombosi venose e arteriose, da qui l’invito ad intervenire rivolto alla Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, che sarà presente con il vice commissario straordinario e direttore operativo per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, Generale di Brigata Domenico Ciotti, che illustrerà la gestione della campagna vaccinale.

I lavori saranno introdotti dal presidente del corso e responsabile dell’unità di chirurgia vascolare di Villa Fiorita, Aversano, con il tema “Trombosi arteriosa e venosa. Due facce della stessa medaglia?”, con a seguire le diverse sessioni cui parteciperanno i diversi medici ed esperti che commenteranno ed illustreranno i casi clinici, fra i quali Del Guercio, Nardi, Guarnaccia, Massa Saluzzo, Scotto di Uccio, Bernardo, MarKabaoui, Amitrano, Coletta, Carandente, Natale Capasso, Schiano, D’Adamo, Attilio, De Santis, Follica, Acernese, Scevola, Foggia e Scevola.

loading...