Casa di Cura San Michele e Villaggio dei Ragazzi: cerimonia di consegna degli Attestati di Merito

L’accordo nell’ambito dei percorsi di alternanza Scuola – Lavoro, sottoscritto il 25 gennaio scoro dal dott. Crescenzo Barletta, Legale Rappresentante della “San Michele”, e dal dott. Felicio De Luca, Commissario Straordinario del Villaggio, ha prodotto i primi importanti frutti. Grazie, infatti, anche alla collaborazione di una importante software house internazionale, Giuseppe Sebastopoli e Benito Farina, studenti del Villaggio dei Ragazzi, sono riusciti, con lode, a terminare un percorso formativo sull’allestimento e implementazione di tutta la parte hardware della “San Michele”. A conclusione di questo importante progetto, nella sede della storica e prestigiosa struttura sanitaria maddalonese, si è tenuta, stamane, la cerimonia di consegna ai due discenti da parte del dott. Barletta di un Attestato di Merito per il brillante superamento della “prova”, che recita: “Le nostre congratulazione per l’impegno e per il risultato conseguito nella partecipazione attiva al progetto ICTC di “E – Health Security – consolidamento dei sistemi informatici della Casa di cura San Michele ed il più vivo e sincero augurio per una lunga e proficua carriera scolastica e professionale“. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, per la Casa di Cura, il dott. Crescenzo Barletta (Presidente Cda), la dott.ssa Lidia Barletta, componente del CdA, il dott. Salvatore Rucco, Direttore amministrativo, la dott.ssa Pina Tramontano, Responsabile ufficio risorse umane, e, per il Villaggio dei Ragazzi, l’ing. Claudio Petrone. “Plaudo all’iniziativa che ha consentito a due dei nostri studenti di svolgere un’esperienza significativa per la loro formazione in ambito lavorativo. Aula e luoghi di lavoro sono mondi complementari che sempre più dovranno interagire in maniera strutturata con l’obiettivo di supportare i giovani nella costruzione consapevole del loro futuro professionale ma anche di arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico, che ancora colpisce in modo drammatico il nostro territorio“, ha affermato il Commissario De Luca.