Caruso 150: al via il nuovo progetto dell’Associazione Terre di Campania APS

L’iniziativa, dedicata alla figura di Enrico Caruso, prenderà il via il 20 novembre presso il Chiostro di San Francesco di Sorrento.

L’Associazione Terre di Campania APS, nell’ambito delle sue attività culturali tese alla valorizzazione e promozione delle eccellenze della regione Campania, presenta il suo nuovo progetto “Caruso 150”, dedicato alla celebrazione del 150° anniversario della nascita di Enrico Caruso, tenore di fama mondiale, tra le personalità maggiormente rappresentative della nostra terra. Obiettivo del progetto è la realizzazione di una collettiva d’arte attraverso le opere create da una selezione di studenti del Liceo Artistico Musicale – IP Francesco Grandi di Sorrento (NA), città intimamente legata alla figura di Caruso, il quale qui scomparve nel 1921. Gli allievi frequentanti i vari indirizzi di studio dell’Istituto Scolastico, scelto come partner dell’iniziativa, dopo un incontro di formazione e approfondimento, coordinato da INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, si sono cimentati nella realizzazione di opere, ispirate anche al concetto di creatività urbana, dedicate alla figura di Caruso. Le forme espressive utilizzate afferiscono a vari ambiti, come la pittura, la scultura, ma anche alla grafica e l’arte dell’intaglio. Grazie alla collaborazione con il Comune di Sorrento, le opere realizzate saranno esposte, per la prima volta, presso il Chiostro di San Francesco, lunedì 20 novembre, a partire dalle ore 10,30. Successivamente la Collettiva d’arte sarà ospitata presso il Museo MAV di Ercolano, dal 27 novembre al 1° dicembre, ed infine il 15 dicembre presso il Laboratorio Culturale “Campania bellezza del Creato” in Sant’Anastasia (NA). Il Progetto è finanziato dalla Regione Campania con la L.R. n. 7/2003, contributi per la promozione culturale anno 2023.