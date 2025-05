“Cartagine 2.0 premia la Cultura Partenopea”

2 minuto di lettura

Il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli con la loro Associazione Artistico Culturale Noi per Napoli APS,saranno insigniti del Premio Internazionale 2025 – Sezione Musica e Cultura.

Il 24 maggio 2025, nella splendida cornice della Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, il Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 – XXV Edizione, per la sezione Musica e Cultura, sarà conferito al soprano M° Olga De Maio e al tenore M° Luca Lupoli, rappresentanti legali e artistici della storica Associazione “Noi per Napoli”.

Il Senato Accademico dell’Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0, con Decreto di Nomina n. 02/25, ha ufficialmente designato i due artisti quali rappresentanti dell’Associazione partenopea per la partecipazione alla prestigiosa cerimonia. Il riconoscimento viene assegnato in virtù dei meriti acquisiti dai Maestri De Maio e Lupoli nell’ambito della loro intensa e apprezzata attività professionale, che li vede protagonisti e promotori di cultura, arte e musica sia in Italia che all’estero.

Il Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0, fondato come ideale ponte tra i popoli del Mediterraneo, viene conferito a personalità che si sono distinte per il loro contributo alla diffusione della cultura, del sapere, della giustizia e della pace. Un onore che quest’anno si lega a una delle realtà più attive e longeve del panorama culturale napoletano: l’Associazione “Noi per Napoli”, fondata nel 1991 dalla Dott.ssa Emilia Gallo.

Da oltre trent’anni, l’Associazione è impegnata nella promozione dell’arte, della solidarietà sociale e dell’inclusione, con progetti che spaziano dalla programmazione concertistica – come il Maggio dei Monumenti, il Forum delle Culture, la rassegna Luoghi Storici e Musica – alla formazione nelle arti (musica lirica, teatro, danza, pittura), rivolta a tutte le fasce d’età. Non da ultimo, si segnala la recente pubblicazione del saggio storico-musicale dedicato al Melodramma di Pietro Metastasio, a firma del tenore Luca Lupoli e del soprano Olga De Maio, un contributo importante alla valorizzazione del patrimonio operistico italiano.

Per la straordinaria dedizione alla diffusione della cultura, l’impegno civile e sociale e la capacità di coniugare tradizione artistica e innovazione educativa, all’Associazione “Noi per Napoli” viene conferito il Premio Cartagine 2.0 – 2025.

Di seguito le dichiarazioni dei due artisti:

“Desideriamo condividere, annunciare con grande gioia, onore ed orgoglio che l’Associazione Culturale Noi per Napoli riceverà il 24 maggio p.v., presso il Maschio Angioino a Napoli, il prestigioso Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 – 2025 per la sezione Cultura e Musica, che sarà ritirato dai suoi rappresentanti legali e artistici, il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli.

Ringraziamo il Senato Accademico e il Presidente e Rettore dell’Accademia Internazionale Cartagine, Dott. Alessandro Della Posta.”

Per conoscere le biografie degli artisti e approfondire le attività dell’associazione, è possibile visitare:

