Carta d’identità elettronica, a Roma open day il 3 e 4 agosto

(Adnkronos) – Nuovi open day dedicati alla Carta d’identità elettronica a Roma nel fine settimana del 3 e 4 agosto con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi V e XIII nella giornata di sabato 3 agosto e degli ex punti informativi turistici (Pit) del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 4 agosto. Lo fa sapere il Campidoglio sottolineando che per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 2 agosto fino a esaurimento disponibilità sul sito agenda Cie del ministero dell’Interno. “Anche in questo primo fine settimana del mese di agosto, ci sarà il consueto appuntamento con l’open day per il rilascio della Cie: questo weekend sarà possibile ricevere, con prenotazione, oltre 500 richieste. Un ringraziamento sentito va agli ufficiali d’anagrafe, ai municipi e ai Dipartimenti capitolini competenti, impegnati da più di due anni nelle aperture degli open day”, ha commentato l’assessore capitolino alle Politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci. Saranno invece chiusi 4 Pit nei due fine settimana a cavallo di ferragosto ossia il fine settimana del 10 e 11 agosto e il fine settimana del 17 e 18 agosto. Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. —[email protected] (Web Info)

