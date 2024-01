Condividi

(Adnkronos) – Carrefour Italia è orgogliosa di annunciare il riconoscimento, per il settimo anno consecutivo, della prestigiosa certificazione Top Employer, che attesta l'eccellenza delle politiche hr, la qualità dell'ambiente di lavoro e l'efficacia delle azioni di engagement intraprese dall'azienda. L’impegno di Carrefour Italia nel promuovere il benessere aziendale è stato evidenziato dalle numerose iniziative volte a migliorare la vita aziendale e il work-life balance dei propri dipendenti, come ad esempio la collaborazione con Mindwork, una piattaforma di consulenza psicologica in videochiamata, e l'introduzione di 'Well at Work', una piattaforma di contenuti online a supporto dell’efficacia e del coinvolgimento dei collaboratori nel nuovo modello di lavoro ibrido. A dimostrazione di questo impegno anche il trasferimento degli uffici nella nuova sede 'In Carrefour Hub Milano', la cui innovativa struttura è progettata per promuovere la flessibilità lavorativa, il benessere e la collaborazione. Nel corso dello scorso anno, l'azienda si è inoltre distinta nel campo della diversity, equity & inclusion, implementando politiche innovative come la "policy a supporto della genitorialità" e la "policy endometriosi", per migliorare il benessere di collaboratori e collaboratrici, con una particolare attenzione ai temi della salute femminile. Ci siamo inoltre impegnati attivamente anche nel sostenere iniziative sociali e umanitarie a livello internazionale, collaborando con ong come Unhcr e la Fondazione Adecco. Nel contesto dell'employer branding e della talent acquisition, Carrefour ha sviluppato una nuova employee value proposition (evp) basata su feedback interni e campagne di comunicazione mirate su diverse piattaforme social per aumentare la partecipazione attiva dei dipendenti nella vita aziendale, mentre come strumento di reward and recognition ha introdotto Carrefour Invest, il piano internazionale di partecipazione azionaria dei dipendenti. La recente certificazione di Società Benefit sottolinea infine l'impegno di Carrefour Italia nella sostenibilità e il contributo positivo all'ecosistema economico e sociale, sottolineati anche nel bilancio di sostenibilità 2022. Infine, la digitalizzazione è un altro pilastro fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo di diventare una digital retail company, per il quale Carrefour Italia punta sulla formazione continua e sul reskilling di tutti i suoi collaboratori. "Siamo estremamente orgogliosi di ricevere per il settimo anno consecutivo la certificazione Top Employer, che conferma il nostro impegno costante nel promuovere un ambiente di lavoro stimolante, inclusivo e centrato sulla crescita professionale e sulla valorizzazione del talento di ognuno dei nostri collaboratori. Questo riconoscimento è il risultato tangibile delle numerose iniziative che abbiamo adottato per migliorare il benessere dei nostri dipendenti e garantire una cultura aziendale basata sull'innovazione, sull'ingaggio e sulla responsabilità sociale”, afferma Paola Accornero, general secretary and hr director di Carrefour Italia. Attraverso questo riconoscimento, Carrefour Italia si conferma ancora una volta un punto di riferimento nell'eccellenza aziendale, con un approccio innovativo e sostenibile che si estende ben oltre il settore della grande distribuzione. —lavoro/[email protected] (Web Info)