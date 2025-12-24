Carolina Varchi e la legge “anti-Gomorra”

0 minuto di lettura

Condividi

Negli ultimi anni la parola mafia è tornata ovunque: nei social, nelle canzoni, nelle serie tv, persino nei meme. C’è chi dice che raccontarla serva a smascherarla. E chi invece pensa che, così facendo, la si finisca per glorificare. Da questo scontro nasce una proposta di legge che ha fatto discutere. Una proposta che qualcuno ha già ribattezzato “anti-Gomorra”.

Ascolta “Aggiungi contatto” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.



Musiche su licenza Machiavelli Music.

AdKey:zP-94qNWQqj3XM

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.