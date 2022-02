Carola Campagna dopo la finale di All Together Now il nuovo singolo “Ora no”

Condividi

Dopo il terzo posto ottenuto sia a The Voice of Italy nel 2015 che ad All Together Now nel 2021, programma condotto da Michelle Hunziker in onda su Canale 5, la nota cantautrice Carola Campagna, che vanta anche un’importante collaborazione con Disney, torna con un nuovo singolo dal titolo “Ora no” (Hit Factory Production), brano disponibile in tutti gli store digitali, prodotto dal noto hitmaker Nicolò Fragile.

Videoclip “Ora no“:https://youtu.be/45Y_rYDeXuY

Carola ci spiega: –La canzone parla di una storia d’amore malato, in cui chi la racconta si trova in bilico tra il volerlo cancellare tornando indietro nel tempo e tenerlo per paura di spezzare le catene che lo opprimono. Un amore infelice, ossessivo e opprimente, al limite del soffocante. Descrive l’ossessione di lui che per la sua insicurezza prova a controllare lei, cercando di plasmarla a sua immagine invece di alimentare il suo amore, che lui ha reso immaturo e finto. Il senso di oppressione in lei cresce, l’amore svanisce e si trasforma in paura, in ricordi sbiaditi di una persona che non avrebbe mai voluto incontrare. Lei riesce a spezzare le catene fino a ottenere la propria libertà nel poter dire ‘Ora no’, perché ha la forza per poter gridare, opporsi e riscattarsi-.

Durante la finalissima di All Together Now, Carola è stata anche protagonista di un momento molto particolare, una dichiarazione di matrimonio da parte del suo compagno che, di soppiatto, è entrato in studio proprio mentre la cantante era rivolta al muro per i ringraziamenti d’ufficio. La notizia è poi stata riportata in molti siti nazionali.

Carola sul web

http://www.carolacampagna.it/

IG: https://www.instagram.com/carola.campagna/

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@carolacampagna_

FB: https://www.facebook.com/carolacampagnaofficial

YT: https://www.youtube.com/c/carolacampagna