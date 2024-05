1 minuto di lettura

Pensavo, francamente, di ritenere Macron uno che combatte egregiamente a parole, con una sovraesposizione eccessiva. Per questo a lui piace osare, dicendo di voler inviare truppe in Ucraina.

Bisogna, però, ammettere che è alquanto presuntuoso. Lui parla di truppe occidentali, cioè soldati “nostri”, per combattere contro la Russia. E a me viene da dire “Ma che ti passa per la testa, caro Macron?”

“Macron ancora una volta è tornato sulla sua geniale idea di inviare soldati “occidentali” in Ucraina, qualora la Russia sfondasse il fronte. Ora, al di là della validità politica o meno di una simile prospettiva, una cosa però deve esser chiara. Macron non è né il capo dell’UE, nè il capo della Nato, dove , per fortuna, le decisioni di questo genere vengono prese all’unanimità. Quindi, quando parla di invio di militari in Ucraina, può parlare solo per sé e per la Francia. Se vuole inviare al fronte ucraino soldati francesi, libero di farlo. Ma non parli a nome degli “occidentali”. Certamente non in nome del governo italiano che ha già escluso l’eventualità di spedire nostre truppe sul teatro di guerra. O anche questa potrebbe rivelarsi una promessa elettoralistica? Spero proprio di no.”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

Ben deciso il ministro Matteo Salvini “Mai un soldato italiano a morire nel nome di Macron. Io la penso così.”

