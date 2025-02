Caro bollette, governo “soddisfatto”: decreto da tre miliardi per famiglie e imprese

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Secondo quanto si apprende, è emersa "soddisfazione" in occasione dell'incontro di maggioranza sul decreto contro il caro bollette che sarà varato domani dal Consiglio dei ministri. Verrà adottato un pacchetto di misure "che va incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane, garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all'aumento dei costi energetici", sottolineano le stesse fonti. Gli interventi, viene spiegato, "sono il risultato di un lavoro costante, dei ministri competenti condiviso dalle forze politiche di maggioranza, per dare una risposta rapida e mirata a una delle principali preoccupazioni di cittadini e imprese". Il governo – assicurano dalla maggioranza – "continuerà a lavorare parallelamente per ulteriori iniziative di medio-lungo periodo che possano rafforzare ed efficientare il sistema nel suo complesso". Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, il decreto bollette che il Cdm approverà domani dovrebbe stanziare risorse pari a circa 3 miliardi di euro. Nel dettaglio, ma sulle cifre si sta ancora lavorando, un miliardo e mezzo circa (si parla di 1,4 miliardi di euro) dovrebbe andare alle imprese, di cui 600 milioni destinati alle aziende energivore e il resto alle Pmi; per le famiglie sarebbero previsti 1,5 miliardi di euro (tra le ipotesi sul tavolo, un bonus di 200 euro a trimestre sulle bollette per i nuclei con un Isee inferiore a 25.000 euro). —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.