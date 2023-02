Carmine Nappi è il Product Manager del nuovo album di Ella Armstrong

Condividi

Il produttore Carmine Nappi è il Product Manager del nuovo progetto discografico di Ella Armstrong.

Dopo anni intensi di esperienza live in giro per il mondo e a distanza di circa 14 anni dal suo ultimo album, Ella è pronta a tornare sulla scena con un nuovo lavoro, attualmente in lavorazione, in uscita nei prossimi mesi in varie nazioni.

Carmine Nappi si occuperà della distribuzione e della gestione del progetto musicale avvalendosi della nota etichetta discografica “Top Records” e di un team di professionisti.

Il disco, che spazia tra varie sonorità, vedrà la partecipazione dei seguenti musicisti: Marco Mantovanelli (pianoforte, tastiera, organo, fisarmonica, chitarra, archi), Isaac Lobo (percussioni ed effetti sonori), Nicolò Salis (batteria), Carmine Pascarella (tromba), Antonio Bocchino (sax).

La comunicazione sarà affidata alla giornalista Nunzia Napolitano, nota nel settore musicale come promoter.

Carmine Nappi ha dichiarato: “Sono orgoglioso di questo sodalizio artistico. Gestire tale progetto ma anche l’artista Ella Armstrong è un onore. Ella è una forza della natura, amata nel mondo per la voce e il talento. Il nuovo album, che vede unite le sinergie delle etichette “Carmine Nappi Projec” e “Top Records”, rappresenta per l’artista un importante ritorno sotto i riflettori e sono estremamente felice di essere parte della sua validissima squadra”.