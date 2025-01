Carlos Santana si è rotto un dito e deve cancellare i concerti

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il musicista Carlos Santana si è rotto un dito e ora è costretto a cancellare i concerti. Durante una passeggiata alle isole Hawaii, il 77enne chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense è caduto rovinosamente e si è fratturato il mignolo della mano sinistra. Questo significa che il leggendario artista di "Smooth", "Black Magic Woman" e "Samba Pa Ti" non potrà suonare la chitarra per un certo periodo di tempo, come ha annunciato il suo management sul profilo Instagram del musicista. I concerti previsti a Las Vegas dal 22 gennaio dovranno svolgersi in un altro momento. "Carlos sta bene ed è desideroso di tornare presto sul palco. Ha solo bisogno di riprendersi", prosegue il comunicato. "Gli incidenti capitano e la sua salute è la nostra prima preoccupazione". Le date dei concerti da recuperare saranno annunciate in seguito. La caduta è avvenuta sull'isola di Kauai, dove Carlos Santana possiede una casa per le vacanze. L'infortunio non è semplice. A quanto pare, nel dito del musicista sono stati inseriti dei cosiddetti 'pin', cioè degli elementi che dovrebbero stabilizzare l'osso. "Purtroppo non potrà suonare la chitarra per circa sei settimane", ha affermato il suo management. "Ma i medici dicono che si riprenderà completamente". —[email protected] (Web Info)

